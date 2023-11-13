На передовой со стороны ВСУ иностранной речи стало заметно меньше

Наёмники, воюющие за украинскую армию, начали переезжать в Израиль. Западные "дикие гуси" будут воевать за еврейскую армию против боевого крыла ХАМАС в битве за сектора Газа. Такой информацией располагает портал Military Watch Magazine. В частности, в публикации указывается, что "солдаты удачи" вместо замерзающей Запорожской области и постоянных обстрелов российской стороны тяжелыми ФАБ и ракетных ударов перемещаются на берега Средиземноморья (в Израиль), в попытках оказать помощь наземной операции сил ЦАХАЛ против палестинских повстанцев.

Обозреватели в материале указали, что участие иностранных военных специалистов на стороне ВСУ не оспаривается, как и не оспаривается, что за украинскую армию воюют не только поляки или американцы, а весь пёстрый состав западного мира. Один лишь вопрос — сколько таких бойцов было и показывали ли они на поле боя ту самую эффективность, красиво нарисованную в большинстве голливудских фильмов.

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Источник фото: РИА Новости





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Вместе с тем расширяющаяся эскалация на Ближнем Востоке между Израилем и ливанской Хезболлой может "помочь" ещё больше позабыть про Украину и её нужды на полях сражений с российской армией, которая показывает определенные успехи и которые очень неприятно озвучивать западным масс-медиа, отдельно акцентирует MWM. Вместе с тем Вашингтон предпочтет финансировать военные и иные нужды Израиля, которому он ближе и важней. А ещё заставляя руководство Белого дома хорошо "подумать", нужно ли помогать Украине дальше и в тех же объемах, которые были до начала обострения очередного палестино-израильского конфликта.