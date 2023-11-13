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Madarator
Медведев предложил взять в НАТО из всей Украины только Львовскую область и Львов
А всё остальное по зампреду Совбеза — это российские земли

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   Третий президент России, а ныне зампред Совбеза, высказался на тему НАТО и Украины, где ранее бывший генсек Североатлантического альянса Андерс Фог Расмуссен предложил взять в военно-политический блок только лишь Украину без части территорий, "поглощенных" Россией, о чем и заявил во время своего недавнего интервью.


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   Правда Дмитрий Анатольевич тут же провел исторический ликбез для отставного высокопоставленного сановника, не знающего от слова совсем истории земель, на которых находится современная Украина. А теперь вдруг узнавшего от Медведева, что и Донбасс и Крым, и южные и центральные области восточноевропейской республики вместе со столичным Киевом, были и принадлежат к российским землям. Следовательно, если уж быть до конца последовательными и честными, помимо заявлений об Украине в НАТО, сразу нужно объявить Зеленского обыкновенным "узурпатором", отвергшим демократию — запретив проводить президентские выборы; украинского языка нет — есть "суржик"; Украина — не государство, а искусственно собранное лоскутное одеяло из чужих земель.

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   Вместе с тем Дмитрий Медведев оставляет право НАТО на Львов и Львовскую область, но при одном условии — если Варшава не включит этот регион в свой состав раньше. Правда без Израиля и Палестины это будет "ограниченное удовольствие", - подвел итоги Дмитрий Анатольевич.

#дмитрий медведев #нато и украина
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