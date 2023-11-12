А так и помощи можно лишиться, к чему дело видимо и идёт

Запад и Украина стали конфликтовать из-за того, что СБУ не перестает проводить теракты на территории РФ. Такого мнения придерживается известный политолог и кремленолог Марк Галеотти. Своим виденьем текущей ситуации он поделился с изданием Sunday Times, где и опубликовал свой авторский материал.

Галеотти считает, что Великобритания и США излучают крайние сигналы обеспокоенности и тревожности по причине того, что Киев ни в какую не желает раскрывать свои будущие планы тамошних спецслужб. А избранная террористическая тактика при негативных обстоятельствах легко и просто может поспособствовать прямому конфликту между Западом и Россией. И что удивительно в данной ситуации, из-за нежелания лишиться западной помощи для Украины, Киев вопреки здравой логике, по-прежнему продолжает совершать опасные "маневры" и проводить теракты на территории РФ.

реклама





Источник фото: Rg.ru





Последним подобным актом, внимание которого приковало ряды мировой прессы, стал подрыв личного автомобиля Михаила Филипоненко, в бытность свою занимавшим высокую должность руководителя СЦКК ЛНР, а на момент времени смерти бывшим депутатом Народного совета ЛНР.

рекомендации Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы Дешевая АSUS RTX 4070 в Регарде i7 14700К подъехал в Регард ASUS 4060 Ti дешевле 50 тр Новый 14900K уже в продаже - смотри ЦЕНУ 4070 Ti MSI Gaming дешевле 100 тр i5 14600KF тоже поступил в продажу

После ухода в мир иной Филипоненко были возбуждены три уголовных дела. О том что это резонансное событие дело рук украинских спецслужб, публично заявило Главное управление разведки минобороны Украины.