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Запад и Украина стали конфликтовать из-за того, что СБУ не перестает проводить теракты на территории РФ. Такого мнения придерживается известный политолог и кремленолог Марк Галеотти. Своим виденьем текущей ситуации он поделился с изданием Sunday Times, где и опубликовал свой авторский материал.
Галеотти считает, что Великобритания и США излучают крайние сигналы обеспокоенности и тревожности по причине того, что Киев ни в какую не желает раскрывать свои будущие планы тамошних спецслужб. А избранная террористическая тактика при негативных обстоятельствах легко и просто может поспособствовать прямому конфликту между Западом и Россией. И что удивительно в данной ситуации, из-за нежелания лишиться западной помощи для Украины, Киев вопреки здравой логике, по-прежнему продолжает совершать опасные "маневры" и проводить теракты на территории РФ.
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Источник фото: Rg.ru
Последним подобным актом, внимание которого приковало ряды мировой прессы, стал подрыв личного автомобиля Михаила Филипоненко, в бытность свою занимавшим высокую должность руководителя СЦКК ЛНР, а на момент времени смерти бывшим депутатом Народного совета ЛНР.
После ухода в мир иной Филипоненко были возбуждены три уголовных дела. О том что это резонансное событие дело рук украинских спецслужб, публично заявило Главное управление разведки минобороны Украины.