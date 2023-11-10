Об этом их настойчиво попросило правительство Израиля

Очередные чудеса эквилибристики были продемонстрированы коллективным западным медиа-сообществом в лице известных CNN и ИА Associated Press. Руководство компаний решило перестать сотрудничать с фотокором Хасаном Эслайей, решившим выполнить свою журналистскую работу и снять атаку палестинской группировки ХАМАС на Израиль.





реклама

Источник фото: Рейтерс







Прибегнуть к непопулярным методам им пришлось из-за позиции руководителя пресс-службы израильского правительства Ниссана Чена, в приказном порядке попросившего начальство CNN, Reuter New York Times и Associated Press пояснить, как так вышло, что фоторепортеры, аффилированные с ними, показали журналистские кадры нападения ХАМАС. Об этом Ниссан узнал от еврейского сообщества Honest Reporting.

рекомендации Новый 14900K уже в продаже - смотри ЦЕНУ i5 14600KF тоже поступил в продажу Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Акулам западной журналистики не осталось ничего иного, как сказать, что они больше не сотрудничают ни в каких формах с Хасаном Эслайей. Кроме того в CNN открестились от сотрудничества с фотографом в тот субботний день. И на будущее вообще перестанет с ним контактировать.