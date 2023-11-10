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Очередные чудеса эквилибристики были продемонстрированы коллективным западным медиа-сообществом в лице известных CNN и ИА Associated Press. Руководство компаний решило перестать сотрудничать с фотокором Хасаном Эслайей, решившим выполнить свою журналистскую работу и снять атаку палестинской группировки ХАМАС на Израиль.
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Источник фото: Рейтерс
Прибегнуть к непопулярным методам им пришлось из-за позиции руководителя пресс-службы израильского правительства Ниссана Чена, в приказном порядке попросившего начальство CNN, Reuter New York Times и Associated Press пояснить, как так вышло, что фоторепортеры, аффилированные с ними, показали журналистские кадры нападения ХАМАС. Об этом Ниссан узнал от еврейского сообщества Honest Reporting.
Акулам западной журналистики не осталось ничего иного, как сказать, что они больше не сотрудничают ни в каких формах с Хасаном Эслайей. Кроме того в CNN открестились от сотрудничества с фотографом в тот субботний день. И на будущее вообще перестанет с ним контактировать.