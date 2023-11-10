С момента операции прошло 60 дней и новый глаз организм не отторгнул

Врачи в США стали авторами первой в мире операции по пересадке полноценного глаза живому человеку. О прорыве в области трансплантационной хирургии журналисты РИА Новости узнали, получив информацию от медицинского центра Нью-Йоркского университета.

Бригада хирургов Лангона в Нью-Йоркском университете выполнила первую в мире операционную процедуру и пересадила военному ветерану из Арканзаса целый глаз и часть лицевых тканей. Последний пострадал во время сильнейшего удара током.

реклама





Источник фото: elle.ru







Чрезвычайное происшествие случилось, когда пострадавший случайно коснулся кожной поверхностью оголенного провода под высоким напряжением. Из-за поражения мужчина лишился одного из глаз, носа, передних зубов, щеки и части мягких тканей подбородка и губы.

Медицинское вмешательство длилось 21 час, где непосредственно в операционной побывало 140 работников: от хирургов до медсестер и ассистентов.

рекомендации Новый 14900K уже в продаже - смотри ЦЕНУ i5 14600KF тоже поступил в продажу Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

С момента хирургического вмешательства прошло уже 60 дней и новоприобретенный глаз не был отвергнут организмом. Что уже может рассматриваться как успех. Сможет ли этот глаз когда-нибудь видеть - неизвестно. Но пациент может шевелить веком, что точно тоже можно считать достижением.