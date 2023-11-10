Когда десантная операция не похожа на голливудский фильм

Бойцы морской пехоты Украины, переправившиеся на восточный берег Днепра в районе Херсона остались недовольны своей судьбой. Голодных военнослужащих ВСУ беспокоят несоразмерные потери, присутствующие в действующих подразделениях, не в последнюю очередь из-за медицинской помощи своим раненым, оказанной слишком поздно. О трудностях и невзгодах десантных отрядов украинской армии, расквартированной на противоположной стороне берега от Херсона, решили рассказать в известном New-York Times.

Издание смогло побеседовать с рядом "элитных" солдат морской пехоты, добравшихся до восточного побережья, где их радость от успешного десанта была практически сразу омрачена наступившей тяжелой ситуацией, выбившей их из "стабильной колеи".

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Источник фото: klops.ru







Из-за доминирования в небе малой беспилотной авиации россиян, все логистические операции совершаются под покровом ночи. Если же нарушить это "правило выживания", то все надводные катера и лодки становятся жертвами российских дронов. Исключений практически не бывает, заверили бойцы корреспондента NYT.

Из-за плохого снабжения, те кто смог переправиться, вынуждены "затянуть пояса", дабы протянуть на скудных пищевых пайках. Плюс ко всему российская армия заселила не в гостиницы, а вместо всего этого непрестанно атакует с помощью бронетехники и тяжелых танков, ответил с сарказмом один из морпехов. Кроме того наступили холода, из-за этого офицеры и солдаты перемерзают, вынужденные укрываться в развалинах.

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А если ты получил ранение, то будь готов подождать до нескольких суток, дабы тебя отправили на "большую землю", сетует украинский боец.