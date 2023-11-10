Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Madarator
NYT: Создавшие плацдарм под Херсоном голодные солдаты ВСУ жалуются на потери и дефицит снарядов
Когда десантная операция не похожа на голливудский фильм

реклама

   Бойцы морской пехоты Украины, переправившиеся на восточный берег Днепра в районе Херсона остались недовольны своей судьбой. Голодных военнослужащих ВСУ беспокоят несоразмерные потери, присутствующие в действующих подразделениях, не в последнюю очередь из-за медицинской помощи своим раненым, оказанной слишком поздно. О трудностях и невзгодах десантных отрядов украинской армии, расквартированной на противоположной стороне берега от Херсона, решили рассказать в известном New-York Times.

   Издание смогло побеседовать с рядом "элитных" солдат морской пехоты, добравшихся до восточного побережья, где их радость от успешного десанта была практически сразу омрачена наступившей тяжелой ситуацией, выбившей их из "стабильной колеи". 

реклама


Источник фото: klops.ru


   Из-за доминирования в небе малой беспилотной авиации россиян, все логистические операции совершаются под покровом ночи. Если же нарушить это "правило выживания", то все надводные катера и лодки становятся жертвами российских дронов. Исключений практически не бывает, заверили бойцы корреспондента NYT.

  Из-за плохого снабжения, те кто смог переправиться, вынуждены "затянуть пояса", дабы протянуть на скудных пищевых пайках. Плюс ко всему российская армия заселила не в гостиницы, а вместо всего этого непрестанно атакует с помощью бронетехники и тяжелых танков, ответил с сарказмом один из морпехов. Кроме того наступили холода, из-за этого офицеры и солдаты перемерзают, вынужденные укрываться в развалинах. 

рекомендации
Новый 14900K уже в продаже - смотри ЦЕНУ
i5 14600KF тоже поступил в продажу
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

   А если ты получил ранение, то будь готов подождать до нескольких суток, дабы тебя отправили на "большую землю", сетует украинский боец.

#херсон #украинский десант под херсоном
1
Показать комментарии (1)

Материалы по теме

19fortyfive: ВСУ оказались в тупике разочарований и больших потерь, но ещё имеют надежду на прорыв
Советник Сальдо: в украинском Херсоне разворачивается гуманитарная катастрофа
Украинский военный: Россия за сутки сбросила 36 высокоточных бомб на позиции ВСУ в районе Херсона
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

КНДР в дополнение к артиллерийским снарядам передала России баллистические и зенитные ракеты - AR
5
DXOMARK опубликовал рейтинг телефонов с лучшими камерами в мире
2
Canon совершила революцию в мире полупроводников – что не так с технологией NIL-литографии
4
В Сибири строят завод размером с европейское государство на 1,5 тысячи рабочих мест
2
Россия разрабатывает разведывательный комплекс для 100% поражения целей в режиме реального времени
2
На видео показали, как Cybertruck пытается проехать по грунтовой дороге
2
Конгресс США одобрил инициативу о передаче замороженных российских активов Украине
6
В эксплуатации в России находятся без малого 170 лайнеров «Сухой Суперджет» — ОАК
3
Альтернатива файлового проводника Windows 11 получила серьезное обновление
2
В Южной Корее показали клон российской Арматы – Huyndai Rotem установит в танк ИИ и 130-мм пушку
1
СМИ: пушки российских Т-90 смогут пробить броню танка Abrams
2
Galaxy S24 Ultra протестировали в Geekbench
+
Немецкий концерн Rheinmetall поставит Украине 100 тысяч крупнокалиберных миномётных снарядов в течение двух лет
+
Опубликованы первые уникальные изображения, полученные с нового телескопа "Евклид"
+
Ученый Илья Суцкевер: «ИИ будет относиться к людям, как к животным»
14
Lumafield пропустила через томограф оригинальный и поддельные AirPods Pro и показала их отличия
2
Rockstar Games анонсировала Grand Theft Auto 6
+
Платформа Authentick получила инвестиции на сумму $4 млн
+
В Google Maps появиться встроенный чатбот, который поможет лучше ориентироваться на местности
+
GeForce RTX 3050 без проблем запустила все ААА-хиты 2023 года с высоким FPS
4

Популярные статьи

Saab 37 Viggen – первый в мире боевой самолёт, построенный по схеме "утка"
2
Разбираемся, какие видеокарты не стоит покупать на вторичном рынке осенью 2023 года
12
Краткий обзор игры "The Invincible"
12
История одного НЕ корпуса
57
Пять лучших боевых самолётов всех времён по версии издания 19FortyFive
15
Как сломалась моя Xbox series S
17
По американским военным базам впервые ударили баллистическими ракетами Al-Aqsa 1
5
Обзор Wi-Fi USB адаптера MSI AX1800
16
Части ракет израильской ПРО «Железный купол» падают в населенных пунктах, а последствия скрываются
7
В наземной операции в Секторе Газа участвует новейший израильский бронетранспортёр «Эйтан»
31

Сейчас обсуждают

Варда Сукерберг
14:49
Тянет долго китайский президент с Тайванем. Очень долго. Сейчас самое время, когда америкосы украине и израилю помогают. Если еще и Тайвань загорится, америка надломится.
Следуя стратегии ВСУ, Тайвань строит катера-камикадзе, в надежде сдержать боевые корабли Китая
BigCar
14:48
Обычный Mid-Tower корпус имеет размеры 42 см ( длина ) на 21 см ( ширина ). В него влезает без проблем 99% комплектующих. Удобная сборка. Хорошее охлаждение. Mini-ITX корпус из этого обзора имеет раз...
Как собрать очень компактный и мощный игровой компьютер на платформе Mini-ITX в 2023 году
Александр Сарманов
14:46
Да ну конечно, не нужно преувеличивать значение колонки в жизни семьи. Это не тв, это робот-помощник, как только она начнет вещать рекламу, я первый раздолбаю топором на камеру не испытывая ни капли ж...
В «Яндексе» прокомментировали скандал с рекламой на умных колонках
Eppius
14:46
Нищая Румыния отдает последние деньги пиндосам за их железки. Придурки.
Румыния купит у США 54 танка Abrams за 2,53 миллиарда долларов
OgoGoLog
14:41
Где этот трусикер, когда такие забавные новости с Украины идут. Контрнаступа не было все это ИПСО. 70к+ "отключённых" ВСУшников это просто пранк. xD xD xD https://t.me/CorNet_GG/3810
NYT: Создавшие плацдарм под Херсоном голодные солдаты ВСУ жалуются на потери и дефицит снарядов
Павел Мухачев
14:31
Везёт, а мне ещё 13 Android не пришёл
Эксперты советуют не переходить на Android 14 – Google игнорируют критическую ошибку в новой ОС
Лев корл
14:30
Ну все теперь будет новый вид украинской фауны - бандеровцы - мутанты))))
Украина планирует создать туристическую зону на территории Чернобыля
Китя.
14:30
Новость бред. так как уже сказали что в РФ иностранных активов до хренище. Если их заморозят то РФ еще и плюсе будет.
Конгресс США одобрил инициативу о передаче замороженных российских активов Украине
glavhyilo
14:29
вашингтон на тройном шпагате сидит,ещё и яйца тянут тросом.Так влезть могут только пиндосы.
Вашингтон из-за Израиля сам оказался в том же положении, в которое загонял Россию
Игорь Ииии
14:26
Вопрос к тому, что на самом деле будет представлять из себя 8к рязен? Если они будут просто бустанутыми 7к процами (как 14к интолы) то смысла фактически в них не будет. Или если будет доработанное я...
Ryzen 8950X Zen 5 опережает Ryzen 9 7950X на 40 % в многопоточном тесте
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем