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Madarator
Lumafield пропустила через томограф оригинальный и поддельные AirPods Pro и показала их отличия
Промышленная томография "за 5 секунд" позволила обличить подделки яблочной продукции

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    Оригинальная продукция Apple всегда славилась своим высоким качеством изготовления и потребительскими свойствами, и чего кривить душой, в отличие от конкурентов, баснословными ценами. Зная об этом, многочисленные фанаты купертиновской продукции, не имея в ряде случаев необходимого количества денег, вынуждены были покупать продукцию "от Apple" подешевле, порой просто не догадываясь, что приобретают безликие низкокачественные копии, разочаровываясь в том само "Яблоке". Тем более, как выявить неоригинальность, если ты не сертифицированный специалист? С этим может помочь фирма, напрямую применяющая промышленную томографию, прямым образом продемонстрировавшая отличие оригинала от недобросовестных подделок. Разницу вы можете увидеть ниже:


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Первый слева это - оригинальный образец, следующие за ним два наушника: более дешёвые подделки. Источник фото: lumafield.com


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   Используя мощные томографы, продукция Lumafield позволила выявить основные отличия. Первым из таких является использование безымянными подделками дешевых неэффективных аккумуляторов, обладающих низкой емкостью. Кроме того, подражатели забыли "доложить" микрофоны, поэтому звук такой ужасный. А что бы окончательно закамуфлировать обман, в конструкцию добавили миниатюрные "гантели", призванные обмануть недоверчивого покупателя, якобы вдруг решившего взвесить потенциального кандидата для покупки. В общем "всё" предусмотрели жулики.

#apple #airpods pro #airpods pro - оригинал и подделка #airpods pro: сравнение оригинала и подделки
Источник: lumafield.com
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