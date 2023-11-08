Этот дрон мал, на на фронте удал

Концерн "Калашников" решил не почивать на лаврах и в оперативном порядке испытал дрон-камикадзе "Куб", получивший расширение боевых возможностей по части ударной силы и увеличения максимальной дальности полета.





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Источник фото: ria.ru

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Такие качества, как легкость и скрытность, вкупе с высокой долей бесшумности, позволяет отправлять беспилотник на задания незаметно, с высокой точностью поражая обнаруженные координаты целей на исходной траектории полета. Сам БПЛА весьма неприхотлив в эксплуатации, а его оператором может быть любой военнослужащий. Скоростные характеристики "Куба" позволяют ему летать в режиме от 80 до 130 километров в час с максимальным временем в воздухе в 30 минут. Мощность двигателя позволяет оперировать боевой нагрузкой в 3 кг. Такой боевой части достаточно для поражения личного состава, легкобронированных образцов вооружения и полевых фортификационных сооружений в виде земляных окопов и траншей. Но по заявлению бойцов с передовой, тактико-техническим характеристикам беспилотного продукта Калашникова "есть куда расти". И именно такой продукт и подготовили инженеры.



Новые доработки сделали "Куб" мощней из-за усиленной боевой части, а внедрение усовершенствованных модулей навигации и помехозащищённой электроники поспособствовало повышенной кучности и устойчивости к атакам комплексов РЭБ противника, - подвел итоги глава отечественного концерна Алан Лушников.