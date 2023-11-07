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Madarator
Чолаку: проигрыш ВСУ на СВО приведет к власти политиков, похожих на президента РФ Владимира Путина
Европе уже стоит к этому быть готовой

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    Европе нужно быть готовой и ничему не удивляться, что если Украина проиграет на поле боя России, то власть в ЕС будет состоять из политиков, имеющих сходство с Владимиром Путиным. Такие мрачные прогнозы рисует для европейцев премьер Румынии Марчел Чолаку.

   Так, румынского топ-чиновника беспокоят "двойники Путина", под которыми он подразумевает людей, использующих похожие методы управления, и выражающих открытые симпатии лидеру России. Причем, по заверениям премьер-министра, такие управленцы будут разделять в основе своей правые взгляды, перемешанные с популистскими решениями. Один из таких примеров - это прошлое правление Дональда Трампа в США.

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Источник фото: ria.ru


   Всё так и будет, если ВСУ будут побиты на полях сражений вооруженными силами РФ. А вероятность наступления такого негативного события, уверен Чолаку, крайне высока - Кремль неоднократно публично подтверждал, что все цели СВО будут рано или поздно достигнуты.

    Разумеется, румынский политик и предложил свое "противоядие" против такого вероятного исхода - это "классическое" сплотиться всем вместе и не забывать про официальный Киев, которому нужно непременно продолжать помогать.

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   Правда, не все разделяют такие взгляды в Европе и определенно больше подвержены скептицизму в отношении Украины. Всему виной непрекращающиеся проблемы восточноевропейской республики, где вместо реальных дел и провозглашенного пути в ЕС, всё более выбирают личную диктатуру президента Зеленского и такую же огромную коррупцию.

#украина #марчел чолаку
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