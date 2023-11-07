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Madarator
Во время переброски на линию фронта двух Bradley ВСУ они были сожжены спецназом ВС РФ
Американские гусеничные броневики не устояли против противотанковых ракет

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   Военнослужащие российского спецназа обнаружили Bradley ВСУ на передовой и в оперативном режиме уничтожили американскую бронетехнику прямо во время марша. Об очередной победе спецподразделения "Осман" рассказали РИА Новости, журналист которых пообщался с бойцами ВС РФ.

   По словам бойцов спецназа, украинские подразделения хотели усилить нажим на российские позиции, усилив потрепанные на передовой боевые группы. На подмогу последним и спешили те самые американские БМП. Именно в момент продвижения к ЛБС гусеничные машины и были спалены после попадания противотанковой ракеты.

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Источник фото: google.com


    Вместе с тем добытый трофейными командами ВС РФ образец американской бронетехники был доставлен на Курганмашзавод, где местные инженеры изучили вдоль и поперек выведенный из строя образец, и пришли к выводу, что её боевые возможности в негативном ключе явно не равны БМП-3, производящиеся в РФ.


Пораженная американская БМП. Источник фото: скриншот из видео РИА Новости


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   Брэдли уступает как по вооружению, имеющая лишь всего в качестве основного орудия 25-мм автоматическую пушку M242 Бушмастер, так и по двигательным характеристикам, не способная преодолевать водные преграды без дополнительного переоснащения. На таком же слабом уровне находятся характеристики проходимости и мобильности.

#всу #bradley #осман
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