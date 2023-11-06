На контролируемой территории ЦАХАЛ обнаружил запасы оружия и амуниции

В Израиле местная армия продолжает наземную операцию в секторе Газа и входе сегодняшнего рейда смогла похвастаться осязаемыми успехами, выраженными в установлении контроля над одним из военных лагерей группировки ХАМАС в палестинском анклаве. О доминировании над силами военного формирования рассказал пресс-офицер ЦАХАЛ и уделил внимание конкретике операции.

По результатам штурма на территории захваченной площадки были обнаружены "классические" подземные туннели "made in Palestine", тренинговый центр по подготовке личного состава и наблюдательные позиции.

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Источник фото: /shaked-il.livejournal.com







Охраняли периметр несколько бойцов ХАМАС, но их сопротивление было быстро сломлено, передали в пресс-службе израильской армии.

По информации израильских журналов, за минувшие 24 часа удару на территории Газы подверглись по меньшей мере 450 объектов. Результативная атака унесла жизнь Джамала Муссы, одного из руководителей палестинской группировки, бывшего на должности "особиста". Так же погибли и батальонные командиры нескольких подразделений хамасовцев.

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К настоящему моменту известно, что территория анклава рассечена на две части для нарушения управляемости военизированных групп в черте города.