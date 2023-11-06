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В одном из сел Хмельницкой области пациента попытались силой забрать на фронт прямо из больницы
Украинская армия испытывает острый дефицит личного состава

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   Острый дефицит в живой силе на передовой, бездарно израсходованной в ходе неудавшегося летнего контрнаступления на юге Запорожской области, когда вместо промежуточной цели в виде потенциального захвата Токмака, украинская армия, ведомая генералом Залужным, топчется возле трех ранее занятых сел, вынуждает работников ТЦК (бывшие военкоматы, переименованные на Украине), проводить мобилизацию кроме улиц, в самых неожиданных местах - например в медицинских заведениях.

   В один из осенних дней не повезло пациенту больницы в населенном пункте Виньковцы Хмельницкой области, где прямо в палату к больному вошла группа мужчин в камуфляже, представившихся украинскими военными. Об очередной облаве на потенциальных штурмовиков рассказало агентство УНИАН.

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Источник фото: Телеграм


   Как передают журналисты, мужчина предпринял попытку объяснить работникам ТЦК что его местонахождение здесь законно, так как до мобилизации ему нужно проверить тщательно своё здоровье. Потому что у него имеются жалобы на гипертонию. А в военкомате ему без дополнительных вопросов о здоровье просто поставили печать с формулировкой "годен".

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   Но вместо спокойного выслушивания законных требований больного, его решили вывести силой на улицу, поставив предварительный диагноз "здоров". И военкому "без дополнительного обследования" ясно, что схваченному мужчине нужно служить на благо Украины.

#всу #мобилизация на украине #тцк #тцк на украине
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