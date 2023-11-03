Один Валерий Залужный чего только стоит в недавнем своем интервью для иностранного Экономиста

Владимир Путин сделал краткий обзор талантов и способностей украинских военных, отметившихся на передовой разве что успешным и непревзойденным художественным свистом. Дальше президент России сделал предложение скрипачу Петру Лундстрему, который если пожелает, может показать мастер-класс на ЛБС для украинских "коллег". Ведь именно Лундстрем, как музыкант непревзойденного уровня, владеет в совершенстве этим музыкально-эксцентрическим жанром эстрады и цирка.





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Источник фото: ria.ru







Свое высказывание российский лидер озвучил во время встречи Общественной палаты РФ. Где обратился с вопросом, какие музыкальные темы играет прославленный музыкант. Как оказалось, ему по силам классические произведения Баха и Паганини. Но помимо прочего, ему не чужды и простые военные песни, которые он исполнил, в том числе и для российских бойцов, участников СВО. Причем таких выступлений было не меньше сотни. А вот украинские бойцы, профессионалы "художественного свиста", русского таланта ещё не слышали.

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А тем временем режиссер "Властелина колец", используя в работе искусственный интеллект, смог "оживить" демо-запись Джона Леннона, сделанную в далеком 1978 году. Причем из-за несовершенства технологий, в более ранние времена у реставраторов не было ни единого шанса восстановить музыкальный артефакт ливерпульской четверки.