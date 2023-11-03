Так же автономия рассечена ударами армии Израиля на две части

Израильская армия продолжает войсковую операцию на территории палестинской автономии и смогла полностью окружить сектор Газа. О новой оперативной ситуации рассказал контр-адмирал Даниэль Хагари, чей рапорт приводит издание The Times of Israel.





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Источник фото: google.com





Кроме того высший офицер действующей армии пояснил за потенциально возможное прекращение огня, которое он назвал в принципе далеким от реальности и поэтому недостижимым.

По данным правозащитных организаций, в палестинской автономии самый крупный городской населенный пункт - это тот самый Газа, на территории которого проживает не менее 600 тыс. человек.





Газа уже разделена на две части израильской армией. Зоны контроля которой обозначены синим цветом. Источник фото: телеграм

Со слов уже премьера еврейского государства Биньямина Нетаньяху, ЦАХАЛ установил зону контроля не только по периметру "мятежников", но и в маршевом порядке занял окраины старинного города.

По плану вашингтонской администрации после занятия Газы, всей автономией должна управлять группа стран. Но "мирный план" Белого дома уже отверг официальный Каир, заявив, что Египет никогда "не подпишется" на такое.





Салман Хабк. Источник фото: телеграм





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Согласно данным российских телеграм-каналов, в ходе штурма погиб подполковник Салман Хабк, на момент гибели занимавший должность командира батальона "Суфа".