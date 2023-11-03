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Madarator
Губернатор Меликов высказался о поиске евреев в турбине самолета и рассказал о смехе всего мира
На настоящий момент задержано 83 дебошира того вечера

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   Кадр с участником беспорядков в воздушной гавани Махачкалы облетел весь мир и заставил смеяться, когда один из штурмовавших аэропорт, решил поискать евреев и заглянул в турбинный отсек пассажирского самолета. Теперь над Дагестаном ухахатывается весь мир, объяснил губернатор республики Сергей Меликов. Республиканский руководитель и сам засмеялся, когда первый раз увидел видео, после чего его обуял страх. Сегодня чиновник отчитался перед Владимиром Путиным о неизбежности наказания для тех, кто в ходе штурма гражданского объекта нарушил уголовный кодекс или административный. 


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Источник фото: gazeta.ru


   Само событие произошло 29 октября, когда разъяренная толпа несмотря на статус режимного объекта, прорвалась сквозь забор и выбежала на летное поле аэродрома Уйташ. И прямо на посадочной полосе многие сотни недовольных дагестанцев стали ждать рейса Тель-Авив-Махачкала. Одним из требований выбежавших на поле, было выгнать евреев, посетивших республику. В оперативном режиме на место конфликта прибыли полицейские наряды и совместными силами со спецназом провели законный разгон.

   Всего за инцидент в тот вечер было задержано 83 нарушителя.

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   А тем временем бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата UFC Хабиб Нурмагомедов попросил не наказывать нарушителей и отпустить их.

#дагестан #беспорядки в аэропорту махачкалы #меликов
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