А непредставление поставок ракетных боеприпасов может довести ситуацию в тупик, уверены американские "миротворцы"

В американском Конгрессе часть представителей республиканской партии призвала хозяина Белого Дома Джо Байдена не затягивая, предоставить украинской армии дополнительный пакет ракет оперативного уровня ATACMS. Внутреннюю кухню американского парламента "рассекретило" информационное агентство Reuters, ознакомившись с письмом депутатов.

Эта просьба связана с решимостью продемонстрировать официальному Киеву ту самую приверженность союзническим обязательствам, и показать Вашингтон, как надёжного партнера. Причем Зеленский должен уловить четкий сигнал, что поддержка не ослабла, посчитали законодатели.

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По данным Рейтерс, подписантами оказались лишь всего четыре конгрессмена Майк Роджерс, Роджер Уикер, Джеймс Риш и Майкл Маккол.

И как один из "усиленных" аргументов со стороны вышеназванных подписантов, был учтен фактор ударов по Крыму, которые должны "продолжаться" по мнению этих парламентских функционеров.

Если у Байдена решимости не найдется, то украино-российское противостояние затянется до состояния тупика, уверена продолжила нагнетать группа этих отчаянных республиканцев.

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Вместе с тем сообщается, что в ВСУ было поставлено примерно 12 таких ракет. А все поставки были осуществлены с соблюдением мер повышенной секретности, дабы застичь врасплох российских военных.