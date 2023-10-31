Ничего лишнего - только бизнес, девиз для Белого дома остается актуальным всегда

Взорвали "Северные потоки" в Балтийском море именно США. В этом уверен секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. О роли официального Вашингтона в уничтожении подводного газопровода он рассказал во время совещания по вопросам нацбезопасности в Томске. Причем были открыто названы причины для такого крайне враждебного акта в адрес России.

По словам российского чиновника, функционеры, представляющие государства НАТО, прямо заявили, что действия Москвы не дали им выйти на границы России. Между тем простые украинцы и их национальная армия - всего лишь инструмент сдерживания и давления на РФ.

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Источник фото: mk.ru





Между тем украинское противостояние позволило Белому дому разорвать экономические взаимоотношения Европейского Союза и России, попутно убирая с дороги американского бизнеса экономических конкурентов. И подрыв ниток Северных потоков является прямым следствием того, что бы страны Европы остались без российского газа, передаваемого по подводному газопроводу.

Но для некоторых европейских стран это "ещё не всё": австрийское правительство заявило, если Украина не продлит свой договор с Россией о поставке газа через территорию Киева, то Вена может потерять до 80% газа.





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