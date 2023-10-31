Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Madarator
Патрушев: Уничтожение "Северных потоков" - дело рук США, чтобы Европа не могла получать газ из РФ
Ничего лишнего - только бизнес, девиз для Белого дома остается актуальным всегда

реклама

   Взорвали "Северные потоки" в Балтийском море именно США. В этом уверен секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. О роли официального Вашингтона в уничтожении подводного газопровода он рассказал во время совещания по вопросам нацбезопасности в Томске. Причем были открыто названы причины для такого крайне враждебного акта в адрес России.

   По словам российского чиновника, функционеры, представляющие государства НАТО, прямо заявили, что действия Москвы не дали им выйти на границы России. Между тем простые украинцы и их национальная армия - всего лишь инструмент сдерживания и давления на РФ.

реклама


Источник фото: mk.ru


   Между тем украинское противостояние позволило Белому дому разорвать экономические взаимоотношения Европейского Союза и России, попутно убирая с дороги американского бизнеса экономических конкурентов. И подрыв ниток Северных потоков является прямым следствием того, что бы страны Европы остались без российского газа, передаваемого по подводному газопроводу.

   Но для некоторых европейских стран это "ещё не всё": австрийское правительство заявило, если Украина не продлит свой договор с Россией о поставке газа через территорию Киева, то Вена может потерять до 80% газа.


рекомендации
Новый 14900K уже в продаже - смотри ЦЕНУ
i5 14600KF тоже поступил в продажу
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы


#северные потоки #взрывы на северных потоках #патрушев
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Евродепутат Кра заявил, что за взрывами на «Северных потоках» стоят США
Физик Браун: Северные потоки могли быть взорваны миниатюрной термоядерной бомбой
В Дании боятся допустить Россию к расследовании взрывов на Северных потоках и "выйти на самих себя"
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Объемы заказов главного мирового производителя оборудования ASML для чипов рухнули почти в 2 раза
17
eXXpress: Если Украина перекроет вентиль с газом РФ, то Австрия лишится до 80% голубого топлива
8
Российские ученые-физики открыли новый сверхтяжелый изотоп
7
Везучий майнер самостоятельно добыл 1 блок Биткоина и заработал 20 000 000 рублей
5
Forbes: Гигантские потери немецких Leopard на поле боя вынуждают Украину вернуться к советским Т-72
1
США разработали новую систему ПВО для Украины: ракеты Patriot будут запускаться советскими ЗРК
15
Аналитик Антонов: рубль близок к перелому тренда и продолжит расти
2
Forbes: Украина возвращается к старым Т-72 из-за больших потерь танков Leopard 2
1
Alan Wake 2 затмила Crysis и Cyberpunk 2077 — Radeon RX 580 выдает менее 1 FPS на минималках
30
Economist: Россия приспособилась и сделала работу оператора дронов ВСУ опасной для жизни
3
Армия РФ использовала новую тактику летающего радара для поражения 8 ракет Storm Shadow
6
Colorful представила уникальную видеокарту RTX 4060 Ti 16Gb "Туманный холм пяти стихий"
2
Российско-украинская команда Team Spirit по Dota 2 одержала победу на турнире The International 2023
+
Neon Prime, следующий шутер от третьего лица компании Valve
4
Конгресс вскоре примет пакет помощи для Израиля, об Украине речи не идёт
2
Американское издание выдало странный материал с рекомендацией ВСУ не использовать танки «Абрамс»
7
Новый фильм Девида Финчера The Killer получил хорошие оценки от кинокритиков
+
Представитель ВС ВСУ рассказал публике о новой русской тактике использования дронов
1
Скоро в GOG можно будет купить God of War и Uncharted: Legacy of Thieves Collection
+
Опубликован исходный код Dagor Engine, который позаимствован при создании отечественного Nau Engine
2

Популярные статьи

Транспортный самолет «Слон» – характеристики и перспективы
1
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 40 тысяч рублей – вариант под апгрейд (Октябрь)
28
Собираем суперскоростной игровой ПК для реального энтузиаста – куда можно потратить 750 000р
25
Ghostrunner 2 - очень краткий обзор игры
+
США создают новую ядерную гравитационную бомбу, рассчитанную на применение против России и Китая
55
О том как депутат Гурулёв собрался "изолировать" 20% россиян
155
Итоги гоночного уик-энда 28-29 октября
1
Forbes: Россия уничтожает лучшие танки Украины ускоренными темпами
3
Французская разведка сообщила о подготовке развёртывания в зоне СВО системы РЭБ «Былина»
2
Как бесплатно поднять уровень аккаунта Steam
38

Сейчас обсуждают

Umid Xaydarov
16:40
очередная онлайн дрочильня. мне хонкая хватает
Как бесплатно поднять уровень аккаунта Steam
Иван Горыныч
16:38
Мои суслики уж второй год исправно паяют гробы и жгут опарыш в морге Джанкоя.
Украина намерена удержать Авдеевку силами сильно потрёпанной элитной бригады ВСУ «Магура»
Гвоздь
16:37
elite dangerous odyssey
Как бесплатно поднять уровень аккаунта Steam
Иван Горыныч
16:37
Если объект не принят на вооружение в войска его точно не направят, кто ответит за базар если чё???😂😂😂
Армия РФ использовала новую тактику летающего радара для поражения 8 ракет Storm Shadow
Umid Xaydarov
16:32
например?
Как бесплатно поднять уровень аккаунта Steam
Гвоздь
16:32
то что может зацепить на долго, с закосом на серьёзность
Как бесплатно поднять уровень аккаунта Steam
Umid Xaydarov
16:30
а что для тебя не говно?
Как бесплатно поднять уровень аккаунта Steam
FelsheR-BAN100712
16:30
Москва большая деревня)) - в Новосибирске везде ловит. Я на даче инет раздаю.
В боях за Авдеевку есть первый уничтоженный Leopard-2A6, принадлежавший элитной бригаде "Магура"
Иван Горыныч
16:29
видимо их вторая часть пролетает мимо...🤣🤣🤣😂
Армия РФ использовала новую тактику летающего радара для поражения 8 ракет Storm Shadow
Гвоздь
16:28
я не про это говно, а про другое гавно алан вейк 2
Как бесплатно поднять уровень аккаунта Steam
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем