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В зоне палестино-израильского конфликта, конкретно на территории сектора Газа, по неизвестным причинам стало восстанавливаться нарушенное ранее еврейским государством интернет-соединение. Немногим ранее стало известно, что известный американский меценат и предприниматель пообещал подумать над предоставлением палестинской автономии модулей того самого Starlink, благодаря которым у терпящих ежедневные обстрелы и бомбардировки от армии ЦАХАЛ, может появиться стабильная высокоскоростная интернет-связь, необходимая, помимо прочего, для оказания оперативной помощи всем нуждающимся в этом местным жителям. Без отключенных проводных коммуникаций, без воды, газа и электричества нормальное функционирование двухмиллионной агломерации попросту невозможно.
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Источник фото: телеграм
Между тем подобные миролюбивые шаги Маска не оценили в израильском правительстве, нахамив американскому предпринимателю и чуть ли не обвинив его в сочувствии ХАМАС и его прямой поддержке.
Достоверных подтверждений, почему в Газе интернет возобновил свою более-менее уверенную работу - нет, но политических очков американскому бизнесмену это однозначно добавило.