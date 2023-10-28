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Шанс стать шахтерами теперь появится у украинских заключенных, отбывающих срок в местах не столь отдаленных. О новой инициативе, воплощенной на практике, рассказал Денис Малюська, занимающий должность министра юстиции восточноевропейской республики. О нововведении в украинских тюрьмах он рассказал в одной из западных соцсетей.
Помимо словесного подтверждения, высокопоставленный правительственный функционер прикрепил многоговорящее изображение с надписью на украинском: "Вечiр в хату".
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Источник фото: google.com
Как утверждает сам министр, работа шахтером среди заключенных позволит Украине "выиграть" в рабочей силе, которую официальный Киев теряет по известным причинам, когда украинские граждане от неустроенной жизни бегут в соседнюю Польшу или дальше в благополучные страны Западной Европы. Кроме того, заключенные получат новую рабочую профессию, - считает Малюська.
Прокомментировал и рабочую "выносливость" подневольных работников киевский чиновник, заявив, что в среднем отряд из 10 заключенных способен добыть не менее 25 тонн местного угля.
В настоящий момент это только один из "тюремных проектов". В скором будущем в украинских тюрьмах должно стартовать самое настоящее производство, а для состоятельных "сидельцев" будет запущен проект "камеры повышенного комфорта", снять которые за отдельную плату могут обозначенные господа.