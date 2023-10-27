Ждем дальнейшего развития событий и надеемся на здравомыслие Нетаньяху

На фоне якобы достигнутого "замечательного прогресса" по освобождению израильских заложников, плененных ХАМАС во время своего субботнего рейда 7 октября, и отказа Биньямина Нетаньяху подписать приказ о начале наземной операции в секторе Газа, по последним минутам стало известно, что та самая "расширенная наземная операция" началась, предваряемая небывалой артиллерийской и ракетной подготовкой. Первые танки ЦАХАЛ уже вошли в палестинский анклав и движутся к лагерю Аль-Бурейдж на территории сектора Газа.





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Мощнейшие удары ЦАХАЛ с начала момента развития конфликта. Источник фото: ТГ-канал "Оперативные сводки"







Между тем такая новость не очень воспринимается международными и сырьевыми рынками: так заметно скаканули вверх золото и нефть. Американские масс-медиа с некоторой тревогой сообщают о потенциально возможной цене за баррель черного золота в 150 долларов. Что явно может огорчить весьма критичных к цене на бензин и его производные американских избирателей.





Источник фото: google.com





Между тем начало наземной операции сил Армии самообороны Израиля против ХАМАС подтверждает и министр иностранных дел Иордании Айман Сафади.

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Как оказалось, мнение официального Вашингтона (об этом писало издание Washington Рost) в попытках переубедить официальный Тель-Авив в отмене или хотя бы переносе на более поздний срок масштабной военной операции против палестинского анклава - не возымели должного эффекта.