А в школах его никто учить из детей не хочет

Пустые классы и нежелание детей из Донецкой области учить украинский язык, предположительно стали триггером для отказа от преподавания этого иностранного языка в качестве одного из официальных в ДНР. Так глава ДНР Денис Пушилин подчеркнул особенно, что украинский ни в коем случае не получит статус официального языка в возглавляемой им Донецкой Народной Республике.

Как заявил управленец, он лично не допустит, чтобы "украинская мова" получила статус государственного или иного языка на всей территории ДНР, уведомляет ИА ТАСС.

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Источник фото: kommersant.ru







Руководитель Донецкой республики допустил, что украинский язык в ДНР вполне себе можно изучать на специальных факультативах. Но абсолютное большинство классов в местных школах отказались от этого из-за нежелания учеников и их родителей учить этот язык.

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Аналогичные меры вполне себе были очевидны из-за всяческого "вытравливания" уже русского языка на Украине не только из публичной или телевизионной сферы, но и даже в сфере обслуживания населения, когда работника могут уволить из-за того, что он разговаривает с клиентами на родном для него русском языке, как это недавно приключилось с таксистом в Киеве, оперативно после этого уволенным работодателем.