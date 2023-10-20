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Madarator
США хранили под открытым небом детали для Abrams, Bradley, из-за чего причинен ущерб в $1,8 млрд
Вместо "консерватора" использовалась агрессивная природная среда, такая как дождь и снег

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   По информации украинского здания Defense Express, из-за общей армейской халатности в Северной Америке, Пентагон получил ощутимый финансовый ущерб в 1,8 миллиарда долларов. Именно на такую гигантскую сумму даже для самой богатой армии мира были оценены потери из-за ненадлежащих условий хранения. Как оказалось, военные склады по всей Америке вместо стандартных для консервации деталей процедур, "воспользовались" природными факторами, оставив под открытым небом дорогостоящие модули, предназначенные для танков Abrams, БМП Stryker и Bradley. Теперь большая часть запчастей к этой военной технике подлежит в лучшем случае "каннибализации" (разборка испорченных механизмов для спасения более мелких рабочих деталей и "пересадки" их в другие рабочие агрегаты), а в худшем - полной утилизации.  


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Источник фото: Телеграм


   Согласно информационной выкладке ревизионной комиссии Пентагона, инспекторы в ходе внезапных рейдов в распределительные комплексы Агентства оборонной логистики, обнаружили "недостачу" на $1,8 млрд. долларов. Именно на такую сумму испортилось оборудование военного назначения из 2 млн. комплектующих, стоящих в своем "нормальном" состоянии баснословные $3,8 млрд.

   По результатам проверки испортилось 67% таких деталей. 



Источник фото: solderoffortune.wordpress.com


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   Так 80 дорогостоящих ГЗТ американского производства, предназначенных для танков, оказались брошены под открытым небом не то что бы без смазки, а даже просто без плотной полиэтиленовой упаковки. Причем каждый такой экземпляр двигателя оценивается в сумму чуть меньшую, чем 1 млн. долларов. Так же остались гнить и ржаветь чуть менее дешевые дизельные движители и гусеничные траки, лежащие просто на голой траве.

#defense express
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