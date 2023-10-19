Немецкий тягач попытался вытащить попавший в яму украинский танк

Ещё одна "мирная" разновидность основного боевого танка по версии германского Rheinmetall AG, была уничтожена благодаря умелым действиям российской разведки и превентивному воздействию реактивных снарядов БМ-21 "Град". Так тяжелый БРЭМ Bergepanzer 3 Buffel на гусеничном шасси Leopard 2 не смог остаться необнаруженным в попытках спасти из ямы-ловушки один из украинских танков и воспламенился, получая воздействие от разорвавшегося боеприпаса.





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Источник фото: flickr.com







Само не очень приятное событие для ВСУ произошло во время активных боевых действий на Запорожской ЛБС, когда на попавшему в яму Т-64БВ на подмогу устремился немецкий "Буйвол". Но эвакуационная операция так и не была осуществлена полностью, попав под обстрел "Града". Результат предвосхитил все ожидания, так как БРЭМ несмотря на свое происхождение от тяжело бронированного танка, тотально выгорела.





Та самая БРЭМ. Источник фото: ТГ-канал "Военный осведомитель".





Для ВСУ это без лишних слов серьёзная утрата, так как по открытым данным, в составе украинской армии находились лишь две машины подобного класса. Один такой "Буйвол" мог вытянуть танк или нечто подобное по максимальной массе до 61 тонны. Сам же Bergepanzer 3 имеет вес в 54 тонны с двигателем в 1500 л.с. БРЭМ вооружена одним легким пулеметом калибра 7,62-мм.





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