Каких реформ ещё вам украинцы не хватает?

Не мытьем, так катаньем: народный представитель в Верховной Раде Украины Инна Совсун рассказала, что силовой блок в лице тамошнего министерства обороны и министерства юстиции, выразили обширную открытую поддержку действиям депутата в её лице. Сама госпожа проявила инициативу по поводу легализации однополых браков на Украине. Закон, который все жители восточноевропейского государства так ждали (на самом деле нет), вызывает понятные споры среди местных чиновников и политактивистов.

Что интересно, ранее законотворческую инициативу отвергали с явным негативным фоном не только в верхах, но и в самом украинском парламенте, где из своих выступлений любят устраивать яркие политические шоу с рукоприкладством и интригующими постановочными сценами.

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Трансгендерный экс-спикер ВСУ Эштон-Чирилло. Источник фото: ren.tv







Но теперь так называемый законопроект №9103 обладает существенной долей поддержки среди министерств, обладающих весомым словом, резюмировала женщина.

Правда первым, кто выразил позитивное мнение насчёт официальной регистрации однополых отношений стала не народная избранница, текущий лидер Украины Владимир Зеленский. И сделано это было ещё в мае.

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А тем временем по информации британских масс-медиа, в стане ВСУ воюют целые ЛГБТ-подразделения, насчитывающие до 50 тыс. приверженцев однополой любви.