В Нидерландах самолет задержали на пять часов, потому что пилота укусил комар

Довольно курьёзный случай произошел в Нидерландах, из-за чего местные авиалинии перенесли начало взлёта самолёта на целых пять часов. Как оказалось, причиной задержки вылета был обыкновенный комар, укусивший одного из пилотов, сообщает Mirror.

Воздушное средство с пассажирами, осуществляющее полет по маршруту Амстердам-Манчестер, уже готовилось взмыть вверх, ожидая своей очереди на старт с воздушной гавани и занимая взлетно-посадочную полосу, как одного из лётчиков укусило кровососущее насекомое. Женщина, летевшая этим рейсом передела, что вылет отложили на скромный промежуток времени, а потом в салон зашел пилот. "Воздушный волк" рассказал историю, приключившуюся с ним (укус комара) и попросил не злиться и сделать паузу для полной дезинфекции салона воздушного судна для предотвращения потенциального повторения события в воздухе, постигшего его.

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Источник фото: Дзен-канал "AViationViktor"







Расстроенные путешественники узнали, что в силу этого события, их рейс задерживается в связи с техническими "сложностями". А всё, на что смогли рассчитывать из-за задержки вылета летящие люди, это $4 в виде ваучера на обед.

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Подобный случай приключился в Мексике, когда из-за комариной группы во внутренних покоях пассажирского лайнера взлёт отложили на 2 часа.