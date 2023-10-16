реклама
Сегодня исполнилось 100 лет, как тот самый Уолт Дисней основал самую знаменитую мультипликационную компанию, со временем превратившуюся в мировую корпорацию, занимающуюся не только созданием мультфильмов и иной кинематографической продукции. Но именно ровно век назад, родные братья Уолт Дисней и Рой О. Дисней в 1923 году "заложили камень" первой в мире студии анимации, подписав документ на производство набора короткометражного кино, сообщает WomanEL.
реклама
Источник фото: wallpaperaccess.com
Именно из-под пера Диснея появились Микки-Маус, Алладин, Белоснежка, Русалка, Винни-Пух и иные узнаваемые ребятишками, да и взрослыми всего мира рисованные персонажи. Разумеется, Disney Brothers Cartoon Studio продолжает трудиться и сейчас, радуя поклонников своим узнаваемым виденьем.
Не в последнюю очередь популярности, диснеевцы должны сказать спасибо идее создать тематические парки аттракционов и развлечений, в который мечтает попасть каждый ребенок. А в последний момент времени руководство компании уделяет большое внимание стремительно набравшему популярность стриминговому сервису.
Да и рекорд, установленный Уолтом Диснеем по числу номинаций на премию "Оскар" в 59 раз, до сих пор никем не побит. Всего же улыбающийся господин был награжден 22 раза самой известной премией из мира кино.
Источник фото: wallpaperaccess.com
А теперь узнаем 5 причин-секретов, почему Дисней по-своему уникален.
- Злодеи, как и герои, выживают сопереживание, и имеют свой "незабываемое" обаяние;
- Как это ни странно, "шаблонность" главных героев;
- Детальная проработка внешнего вида всего что только можно;
- Та самая узнаваемая преемственность;
- Главные действующие лица практически никогда не бывают "сырыми" и "пустыми".