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Почему Disney сверхпопулярен сейчас даже несмотря на все эти инклюзивности и прочее разнообразие
5 причин успеха компании в канун 100-летенего юбилея студии

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   Сегодня исполнилось 100 лет, как тот самый Уолт Дисней основал самую знаменитую мультипликационную компанию, со временем превратившуюся в мировую корпорацию, занимающуюся не только созданием мультфильмов и иной кинематографической продукции. Но именно ровно век назад, родные братья Уолт Дисней и Рой О. Дисней в 1923 году "заложили камень" первой в мире студии анимации, подписав документ на производство набора короткометражного кино, сообщает WomanEL.


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Источник фото: wallpaperaccess.com


   Именно из-под пера Диснея появились Микки-Маус, Алладин, Белоснежка, Русалка, Винни-Пух и иные узнаваемые ребятишками, да и взрослыми всего мира рисованные персонажи. Разумеется, Disney Brothers Cartoon Studio продолжает трудиться и сейчас, радуя поклонников своим узнаваемым виденьем.

   Не в последнюю очередь популярности, диснеевцы должны сказать спасибо идее создать тематические парки аттракционов и развлечений, в который мечтает попасть каждый ребенок. А в последний момент времени руководство компании уделяет большое внимание стремительно набравшему популярность стриминговому сервису.  

   Да и рекорд, установленный Уолтом Диснеем по числу номинаций на премию "Оскар" в 59 раз, до сих пор никем не побит. Всего же улыбающийся господин был награжден 22 раза самой известной премией из мира кино.


Источник фото: wallpaperaccess.com


А теперь узнаем 5 причин-секретов, почему Дисней по-своему уникален.

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  1. Злодеи, как и герои, выживают сопереживание, и имеют свой "незабываемое" обаяние; 
  2. Как это ни странно, "шаблонность" главных героев;
  3. Детальная проработка внешнего вида всего что только можно;
  4. Та самая узнаваемая преемственность;
  5. Главные действующие лица практически никогда не бывают "сырыми" и "пустыми".
#disney #100-летний юбилей disney
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