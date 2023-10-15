Как говорится, кому с пылу с жару породистых коней?

В полку "легализации" криптовалют в обычной жизни прибыло: Ferrari заявила, что будет принимать помимо "стандартных" безналичных и наличных расчётов, оплату той самой криптовалютой. По сообщению Рейтерс, купить продукцию итальянской конюшни, известной во всем мире своими породистыми автомобильными "жеребцами", можно пока что только в США. Но начиная со следующего календарного года, купить всю линейку суперкаров уже можно будет в Европе, а чуть позже и в других регионах мира.





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Источник фото: википедия





В настоящий момент "прибарахлиться" возможно только за счёт следующих цифровых денег: биткоина, эфириума и стейблкоина. Оплата принимается посредством платформы BitPay. Что приятно вдвойне, любящим анонимность господам, за покупку посредством перечисленных криптовалютных средств нет никакой дополнительной комиссии и расходов.

Так же официальный представитель фирмы из Маранелло рассказал, что Ferrari решилась ввести платежи криптой по настоятельной просьбе локальных представителей компании и текущих рыночных условий. Всё по причине насущной реальности, когда многие новые клиенты в большинство своем располагают лишь валютой. основанной на блокчейне. Причем существенная часть из них "поднялась" на тех же самых криптовалютах и операций с ней.

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К слову, это камень в огород тех, кто голословно заявляет, что крипта скоро "загнется" и помимо расчётов в интернете на таких же онлайн-площадках, все эти "эфиры" и "битки" в реальной жизни лишь набор мнимых нулей и единиц.