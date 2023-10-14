Вот это на самом деле свобода слова

Израиль по ряду причин решил обратиться к владельцу Telegram Павлу Дурову с требованием удалить и заблокировать каналы, связанные с ХАМАС и пропагандирующие его успехи в противостоянии с ЦАХАЛ. На что получил закономерный категорический отказ.

Свое решение создатель и руководитель стремительно набирающей популярность социальной сети аргументировал непрекращающейся борьбой сотрудников компании и интегрированного в недавнем времени искусственного интеллекта с вредоносным контентом. Но то, что мы сейчас наблюдаем во время противостояния Израиля и Палестины, не находит ежесекундного решения, заверил в своем официальном ответе для израильского правительства Дуров.

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Источник фото: rbk.ru



Как наглядный пример он привел случай с гражданскими жителями города Ашкелон, получивших послание от ХАМАС перед нанесением ракетных ударов и в связи с этим вынужденных покинуть опасную территорию. И тут Дуров задает вполне риторический вопрос: если заблокировать членам палестинской группировки доступ к Телеграму, сохранит ли это жизни оставшихся в полном неведении людей?





Меркавы наизготовке. Источник фото: ТГ-канал "Рыбарь"





Поэтому проживающий ныне в Дубае первооснователь "вконтакте" подвел итог своему письму-ответу: не стоит поддаваться резким эмоциональным импульсам, лучше подойти к решению текущей проблемы с холодной головой и тщательным обсуждением уже продуманных решений.

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А тем временем ЦАХАЛ продолжает стягивать бронетехнику и пехотные подразделения для готовящегося наземного вторжения в сектор Газа и ждёт приказа от Биньямина Нетаньяху.