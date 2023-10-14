Добавить хочется - по ошибке ли?

Гордость российского флота стал косвенным участником курьёзной ситуации, точнее изображение с ним. Причем вдвойне добавляет событию накала то, что это произошло не где-нибудь, а в славящихся своими обширными морскими традициями Соединённых Штатах Америки, где местный конгрессмен, видимо, так спешил, что не смог тщательно проверить, какой именно корабль стал "основой" для его поздравления к знаковой дате.

К большому сожалению его подписчиков, это оказался не "какой-нибудь" ракетный крейсер США Тикондерога, а самый что ни на есть флагман российского флота - тяжёлый атомный ракетный крейсер ВМФ РФ "Петр Великий".

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Источник фото: Пикабу







Сам текст содержал упоминание о 248-й годовщине создания американского военного флота и полагающихся в таких случаях слов "свобода" и "демократия".

Как только оперативно среагировавшие читатели его блока раздраженно указали на досадную ошибку, народный избранник Кори Миллс быстро удалил картинку.





Скриншот из соцсети





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На удивление, это не первый такой случай в американских историях с благовидными пожеланиями. "Первооткрывателем" в такого рода поздравлениях стал конгрессмен, заслуженный ветеран конфликта в Афганистане (что многократно увеличивает спрос за неподобающее отношение к поиску и проверке отправляемой картинки) Брайан Маст. Когда в 2019 году "злополучный" для американских моряков ТАРК "Петр Великий" закрасовался на поздравительной открытке. И дополнительно градусов накала добавляет такой факт, что в Северной Америке местные морские эксперты называют отечественный тяжелый крейсер не иначе, как "убийцей авианосцев США".