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В сербской прессе удивились желанию Зеленского создать армию из тяжелобольных людей
Видимо мечта советника украинского президента Подоляки о "кофе на набережной Ялты" уже не сбудется

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   На фоне потенциально возможного сокращения поставок вооружений и боеприпасов украинской армии из-за проваленного ей южного контрнаступления, длящегося уже пятый месяц, кроме того Украине нужно сказать огромное "спасибо" палестино-израильскому конфликту, перетянувшему львиную долю внимания мировой общественности и вынуждающему США встать перед нелегким выбором кому помогать больше, а в случае официального Киева ещё и дальше (на самом деле мы с высокой долей вероятности знаем, что Вашингтон в лице Джо Байдена выберет Израиль), в сербском издании Политика удивлены желанию Зеленского и его ближайших соратников продолжить конфликт с Россией и создать "армию зомби". 

   Под последней обозреватели сербского масс-медиа подразумевают комплектование украинской армии из тяжело больных граждан Украины, ставших основной для формирования целых подразделений.

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Источник фото: google.com


   На подобный чрезвычайный шаг текущий украинский президент решил пойти после того, как неудачное летнее, а затем плавно перетекшее и в осеннее контрнаступление, окончилось заметным пшиком. Причем неудача сопровождалась не только бессмысленными потерями в живой силе, где только погибших в ходе боев в Запорожской области оказалось 43 тыс., но и в уничтожении существенного массива тяжелой бронетехники западных союзников, в том числе и относительно современной. Помимо ощутимого урона своему ударному потенциалу, украинская армия показала и существенно ничтожные достижения и на поле боя: мало кто посчитает, что захват села Работино (которое по утверждению тех же украинских солдат не контролируется на 100%, и которое вероятно всего оставят) и продвижение на узком участке в 5 километров, это именно та цель, с которой всё это в начале июня и начиналось. Ведь тогда в качестве "промежуточных" целей указывалось достижение берега Азовского моря и выхода к сухопутной границе Крыма. Теперь про это никто и из официальных лиц не упоминает от слова совсем. 


Кирилл Буданов. Источник фото: google.com


   И вот на этом фоне Зеленский считает, что спасти положение ещё может его "новая армия", состоящая из мобилизованных людей с тяжелейшими болезнями. В этот перечень входят СПИД, рак, туберкулез и даже лица с психическими заболеваниями. В издании прямо увидели аналогию с Германией эпохи Третьего рейха, когда тотальное поражение заставило первых лиц государства отправить на передовую 12-летних мальцов и их престарелых дедушек.

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   Всё это, как справедливо указывают в издании, ведёт к неизбежному концу Украины.

#всу #владимир зеленский #тцк
8
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