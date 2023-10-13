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Madarator
На Украине с помощью пчёл хотят получать донаты с западных стран для разминирования территорий
Фантазия киевских чиновников безгранична в направлении "дайте денег"

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   Пока сын израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху, недолго думая, вступил в действующую армию для борьбы с ХАМАС, а тем временем дети украинских чиновников "воюют" в Нью-Йорке, снимая бесконечные тик-токи, на Украине придумали смелую идею, как использовать местных пчёл для сбора не ароматного лугового мёда, как многие могли бы подумать, а для "выпрашивания" денег у западных спонсоров противостояния с Россией, благо то самое сражение на земле Украина проигрывает: не помогают ни немецкие Leopard, ни британские Challenger, и новые комплекты дорогостоящей техники выдавать никто не собирается. Как и денег, ведь ни в контрнаступление, ни в борьбу с коррупцией на Украине, в Вашингтоне, а заодно и в "стольном" Брюсселе, перестали верить от слова совсем. Как тут добыть денег "ещё чуть-чуть"?


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Источник фото: google.com


   Поэтому министерство иностранных дел Украины придумало проект с названием из мира авангардного искусства: "Мед минных полей". Броско и ярко - ничего не скажешь. По замыслу чиновных выдумщиков с фантазией, эта идея позволит реализовать сбор средств для разминирования многочисленных минных полей Украины. На соответствующее распоряжение ссылается местное издание "Страна", использующее в качестве первоисточника новости пресс-службу МИД Украины.


Источник фото: google.com


   По первоначальному замыслу, с помощью роя беспилотников действующие минные поля, бывшие в своей недавности сельскохозяйственными угодьями, засеваются особым "винегретом" медоносных трав. Как только ростки покажутся и зацветут, пчёлы, соблазненные ароматом и красотой растительности, мигом начнут гигантскими "стадами" собирать нектар. Разумеется, это ещё не финал "украинской истории". Дальше мёд у пчел изымут и передадут дипломатам Киева, которые возьмут "бочонки" с липкой продукцией на международные встречи с коллегами из иных стран. Последние не должны остаться без сладкого презента и на радостях "подскажут" своим правительствам продлить спонсирование Украины для "разминирования".

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   История похожа на красивую и голливудскую сказку одновременно. Но американские и европейские спонсоры, не по наслышке зная вороватый и явно показной характер большинства задумок украинских чиновников, идее скорее всего не обрадуются, и та так и останется нереализованной.

#на украине #новости украины #мед минных полей
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