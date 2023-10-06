У украинских военнослужащих полностью закончились боеприпасы, а про своих раненых командование ВСУ полностью забыло

Аффилированный с ЧВК Вагнер ТГ-канал Grey Zone заявил, что украинские военнослужащие в составе целого пехотного взвода решили сдаться бойцам российской разведки и сами вышли на позиции ВС РФ. Так уже по информации ТГ-канала RT, закончить с противостоянием решили по меньшей мере 17 солдат и офицеров, удерживающих один из опорных пунктов на линии противостояния невдалеке от российских позиций.

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Источник фото: Телеграм







Как рассказал один из пленённых, сражаться на удерживаемом очаге оборонры не было ни единого шанса: острый дефицит боеприпасов и полнейшее безразличие судьбы раненых со стороны вышестоящего начальства, которое отказалось их эвакуировать для оказания безотлагательной медицинской помощи, вынудили оборонявшуюся сторону принять единственно правильное решение в такой критической ситуации - выйти с белым флагом и поднятыми руками на позиции российского спецназа и сдаться на милость победителю.





Источник фото: iz.ru







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Как сообщил информированный источник в беседе с "Грей Зон" (Серая зона), процесс сдачи в плен на всех этапах контролировали российские спецслужбы, давшие гарантии безопасности решившим сложить оружие. Кроме того был урегулирован вопрос неразглашения личности во избежание объявления уголовного преследования с украинской стороны. В своем "тылу" всем 17-ти теперь грозят реальные сроки по статье дезертирство. За подобное деяние всем членам сдавшегося опорника теперь грозит до 10 лет украинской тюрьмы. И это в лучшем случае...