РФ должно достаться "пустое поле" без людей и ресурсов

Как только на Западе поймут, что "теряют" Украину и оставляют её России, первый попытается претворить так называемую стратегию "выжженной земли". С такой мыслью с польской прессой в лице Myśl Polska поделился журналист Конрад Ренкас.

Эксперт не исключает, что на Западе всеми доступными способами попытаются "отрезать" ресурсный фонд восточноевропейской республики от Москвы. И для этого используют весь доступный инструментарий. В частности раздуть миф про продовольственную безопасность, якобы крах которой возможен из-за России.

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Источник фото: rbk.ru







Не забыл напомнить специалист о таком нюансе, чем на самом деле является украино-российский конфликт, который попадает под определение опосредствованного противостояния не между Киевом и Москвой, а тем самым прокси-конфликтом именно между Западом и Россией. А та, кто теряет максимально много в результате этого действия, становится только лишь сама Украина, из которой, как песок сквозь пальцы, утекают полезные ископаемые, люди и то самое продовольствие.

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Да и чего греха таить, беженцы из восточноевропейской республики, забывая про мнимую толерантность европейского общества, куда милее властям ЕС, чем мигранты из Африки и Ближнего востока. К тому же молодые украинки и украинцы, позволят хотя бы частично решить остро стоящую демографическую проблему стремительно дряхлеющих наций старой Европы. Разумеется, наивно было бы предположить, что все эти покинувшие Украину молодые люди, вернутся в разрушенную противостоянием страну к полной безразличия к их судьбе украинской власти, самой имеющей "запасной аэродром" за пределами национального государства.