Как говорится, это не баг,а фича

Кто бы мог подумать, пока у одних не хватает денег для военной и финансовой помощи Украине, а другие "ссылаясь" на избирательные циклы, взяли паузу в области финансирования официального Киева, в Канаде одной рукой продолжают "поддерживать" Украину, а другой закрывают глаза местной Фемиде, позволяя своим бизнесменам осуществлять внешнеэкономическую деятельность с РФ. Так в издании Le Devoir выяснили, что соседка США без проблем покупает у России оборудование для геологоразведки и строительства, предметы роскоши. Осуществляют канадские фирмы и продажу Москве: в последней заинтересованы поставками в сфере добычи полезных ископаемых, в частности черного золота, станками для изготовления военных изделий. Причем журналисты газеты нашли всё это в открытых источниках, пользуясь федеральной базой данных по внешнеэкономической деятельности.





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Источник фото: ru.freepik.com







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Кроме того, канадское правительство было не просто "в курсе", но и чиновники республики кленового листа самолично выписывали документы для обхода мер санкционного давления против РФ, тем самым обходя свои же запреты. Банковские платежи по торговле с самой большой страной мире достигли к концу финансового года несколько сот миллионов долларов.