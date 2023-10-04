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Madarator
ФСБ задержала одного из украинских диверсантов во время неудачной фотосессии с флагом в Крыму
Сообщается, что главной целью как раз и были совместные фото и видео теперь уже разгромленной ДРГ на фоне государственного флага Украины в Крыму

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   Необычного любителя ярких кадров и таких же видеороликов во время пересечения государственной границы задержала спецгруппа ФСБ по Крыму. Задержанным оказался кадровый сотрудник украинского ГУР Алексадр Любас, попытавшийся проникнуть на территорию крымского полуострова в составе диверсионной группы из 16 человек. В качестве передвижения украинский элитный спецназ выбрал быстроходный военный катер и пять гидроциклов. Правда отважным любителям морских прогулок и незаконных войсковых операций это не помогло и вся миссия закончилась неудачей. Судьба остальных членов рейда неизвестна, возможно видя что все "явки и пароли" провалены, они поспешили отступить восвояси, "любезно" забыв своего сослуживца.


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Источник фото: google.com


   По результатам допроса стало ясно, что основной и главной целью мероприятия была фото- и видеосъемка участников ДРГ на фоне украинского флага на прибрежной территории Республики Крым. А весь путь до места высадки начинался из села Вилково в Одесской области.

   В предотвращении и недопущении незаконной деятельности приняли участие сотрудники ФСБ местного погрануправления, отряды ЧФ ВМФ и группа крымской Росгвардии.


Обнаруженный флаг. Источник фото: ria.ru


   Что интересно, по признаниям пленного, он является "всего лишь" рядовым. Но посмотрев на его физически крепкое тело и дату рождения - 1977 год, можно не удивляться, когда в последствии окажется, что это не какой-нибудь "рядовой Микола", а старший офицер в звании не ниже подполковника, как раз таки и командовавший неудачным рейдом на побережье.


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#крым #гур
Источник: ren.tv
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