Причем "Оберег" устоял против пули, на которую не рассчитан

Так во время испытаний бронежилет "Оберег" устоял против попадания пули под винтовочный калибр .338 с диаметром 8,6-мм. А американский "коллега" сдулся под выстрелом российского АК.

Для более объективного тестирования в "играх" принимало участие и дешевое СИЗ из восточноевропейской республики, доступное для приобретения в России. Интересный факт - американский комплект достался во время боев на территории Украины как трофей. И из истории, которую рассказал боец, передавший его для испытаний, защитное средство было сброшено во время боя.

реклама





Макет патрона .338 Lapua Magnum. Источник фото: 500maketov.ru







В импровизированном рейтинге образец "made in USA" оказался самым слабым и неустойчивым: с дистанции 15 метров его пробила пуля АК-103. Наполнитель принял на себя оболочку миниатюрного снаряда, а вот сердечник проник глубже, вызвав волновые возмущения в так называемом баллистическом геле, тем самым нанеся импровизированные повреждения гипотетическому человеку. Но как аргумент защиты нужно учитывать тот факт, что производитель обещает лишь устойчивость только против "классической" пули от Калашникова, которая должна быть без стального сердечника.





Источник фото: swatmag.com







СИЗ из нашей страны-соседки смогло предотвратить попадание и пули 7,62х51 и остановить тяжёлый калибр Lapua Magnum. Правда последствия попадания "снайперского калибра" не сулят ничего хорошего человеку - так как жилет не смог удержать кинетическую энергию выстрела и создал полусферу, грозящую человеку тяжелыми повреждениями в области попадания.





Источник фото: Дзен-канал "Аргументы и Факты"







А вот тульский "Оберег" не только справился выстрелом из автомата и обстрела из пулемета бронебойной пулей, но и устоял против "тяжелого" пехотного калибра 8,6х70 мм, он же .338, используемый в "усиленных" снайперских винтовках.





рекомендации 4070 MSI по старой цене дешевле Palit 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы



