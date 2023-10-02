Как это было 24 февраля 2022 года

В американском издании Forbes решили поднять "архивные" данные и рассказать о поражении высокоточной ракетой "Калибр" секретного объекта ВСУ в Харьковской области в самый первый день российской спецоперации на Украине. Так, 24 февраля передовое российское вооружение прилетело в замаскированный бункер украинской армии и обрушило военный объект.

Обозреватель газеты сообщил, что из-за недостатка финансирования или по каким-то иным причинам, украинский Генштаб не стал менять дислокацию защитного помещения, известного своим местоположением российской стороне, возможно, по причине того, что как командный штаб для сил ПВО оно использовалось еще в эпоху Советского Союза.

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Источник фото: google.com







И, как пишет журналист, 2000-килограмовый ударный ракетный комплекс не промахнулся: он идеально погрузился в почву и сдетонировал прямо над потолочным покрытием защитного блока. Потолок не выдержал ударной волны и обвалился. В результате чего погибло 5 офицеров украинского ПВО.

По результатам событий тех дней, в первые часы российского массированного обстрела, 90% противовоздушной обороны города-миллионника Харькова были выведены из строя.

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Так же известно, что в сентябре Россия установила своеобразный рекорд, запустив только за один сентябрь не менее 500 Гераней по военным целям на территории Украины.