Интересно тогда, что там тогда "сбили" Патриоты в Киеве?

Гиперзвуковое вооружение России на текущий момент времени ничем невозможно сбить, уверен отставной агент ЦРУ Рэй Макговерн в своем интервью для корреспондента Стивена Гарднера. По словам экс-сотрудника американской разведки, усовершенствованные российские реактивные снаряды могут разгоняться от 7 до 9 порядков от числа Маха. Такая невероятная скорость позволяет на полном серьёзе утверждать, что сбить болид с такой "космической скоростью" текущим противоракетным вооружением Пентагона невозможно в принципе.

И следуя этой логике, тот же действующий хозяин Белого дома Джо Байден заявил, что у Америки нет "противоядия" против некоторых разновидностей российского ракетного вооружения, настигающего цели на территории Украины в ходе спецоперации в восточноевропейской республике.

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Источник фото: gazeta.ru







Между тем Йенс Столтенберг, руководящий НАТО, прямо высказался, что военно-политический альянс не должен недооценивать армейскую силу РФ. Возможности силового проецирования России достигают высоких пределов, поэтому Россия опасна и не поддается запугиванию.

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А в Military Watch сделали похвалу в адрес российского многофункционального истребителя 5-го поколения Су-57, являющегося первым в мире самолетом, участвующем в вооруженном конфликте высокой интенсивности, противоборствующего силам ПВО и армейской авиации ВСУ.