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Madarator
Атакой "дуплекс" дроны ВТ-40 уничтожили улучшенную модификацию Leopard - шведский танк Strv122
Пока мини-ПВО для отдельного танка не придумали, все западные ОБТ горят одинаково ярко

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   Украинская армия до сих пор не лишилась веры в "чудодейственность" и якобы превосходство западной техники над российским вооружением. Но каждый новый день на передовой шаг за шагом начинает разочаровывать военнослужащих ВСУ в "неуязвимости" и стойкости даже тяжелых западных танков против такого дешевого боеприпаса, как легкий дрон-камикадзе. 


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Источник фото: topwar.ru


   Так кадры боевой работы с вызывающе эффективной тактикой "атакующий дуплекс", попали в мировую паутину. В видео один за другим ударные дроны "ВТ-40", названные в честь погибшего военкора Владлена Татарского, с холодной точностью и зримой мощностью, выносят "приговор" лучшему шведскому танку - усовершенствованной версии немецкого Leopard - тяжелому ОБТ Stridsvagn 122. Причем улучшения далеко не косметические - от последнего шведская ревизия отличается продвинутой трансмиссией, усиленной броней корпуса и дополнительной противоминной "маской", а так же преимуществом в преодолении водных преград глубиной практически до полутора метров и осветительной секцией. 

   Но всё это совершенно не помогло в противоборстве с российской воздушной угрозой, когда два дрона атакуют один за другим, первым делом поражая подбашенное пространство, а на решающем шагу уничтожая весь танк целиком.


FPV-дрон ВТ-40. Источник фото: google.com


   Технические характеристики FPV-дрона ВТ-40: масса боевой нагрузки составляет до 3 кг, с максимальной дальностью полета в 10 км.

   Между тем операторы БПЛА за успешное уничтожение украинского танка со шведскими корнями получили в награду УАЗ Пикап и багги, подручные средства против украинских дронов, приборы наблюдения и дополнительное оборудование.


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#stridsvagn 122 #strv122 #атака fpv-дронов #вт-40
Источник: rg.ru
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