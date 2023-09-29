Пока мини-ПВО для отдельного танка не придумали, все западные ОБТ горят одинаково ярко

Украинская армия до сих пор не лишилась веры в "чудодейственность" и якобы превосходство западной техники над российским вооружением. Но каждый новый день на передовой шаг за шагом начинает разочаровывать военнослужащих ВСУ в "неуязвимости" и стойкости даже тяжелых западных танков против такого дешевого боеприпаса, как легкий дрон-камикадзе.





реклама

Источник фото: topwar.ru





Так кадры боевой работы с вызывающе эффективной тактикой "атакующий дуплекс", попали в мировую паутину. В видео один за другим ударные дроны "ВТ-40", названные в честь погибшего военкора Владлена Татарского, с холодной точностью и зримой мощностью, выносят "приговор" лучшему шведскому танку - усовершенствованной версии немецкого Leopard - тяжелому ОБТ Stridsvagn 122. Причем улучшения далеко не косметические - от последнего шведская ревизия отличается продвинутой трансмиссией, усиленной броней корпуса и дополнительной противоминной "маской", а так же преимуществом в преодолении водных преград глубиной практически до полутора метров и осветительной секцией.

Но всё это совершенно не помогло в противоборстве с российской воздушной угрозой, когда два дрона атакуют один за другим, первым делом поражая подбашенное пространство, а на решающем шагу уничтожая весь танк целиком.





FPV-дрон ВТ-40. Источник фото: google.com







Технические характеристики FPV-дрона ВТ-40: масса боевой нагрузки составляет до 3 кг, с максимальной дальностью полета в 10 км.

Между тем операторы БПЛА за успешное уничтожение украинского танка со шведскими корнями получили в награду УАЗ Пикап и багги, подручные средства против украинских дронов, приборы наблюдения и дополнительное оборудование.





рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60



