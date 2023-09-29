Экономика - материя тонкая и нужно быть предельно осторожным в использовании "рацпредложений"

Два параллельных курса иностранных валют не сделает ничего хорошего для российской экономики уверен глава ВТБ Андрей Костин. По словам топ-менеджера одного из крупнейших российских банков, подобное решение будет носить крайне негативный характер. Своим исключительно важным мнением банковский работник поделился на специализированном событии - XX Международном банковском форуме в Сочи.





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Источник фото: mskgazeta.ru





Как считает Костин, на экономику страны ощутимое влияние оказывает целый набор геополитических факторов, для воспрепятствования негативного действия которых можно воспользоваться определенным инструментарием, способным "придавить" на немного клапан той же инфляции. Или воздействовать куда более жесткими методами административного контроля. Но использование так называемой китайской модели валютной мембраны может обрушить рубль на критический порядок. Поэтому двухдиапазонный коридор, когда "первый" курс будет 150 рублей за доллар, а "второй" равняться 250 за ту же иностранную единицу, приведет к обратной ситуации, чем озвучивалось ранее официальными лицами, уверен управляющий ВТБ.









Андрей Костин. Источник фото: ria.ru





По мнению управленца, необходимо и дальше продолжать политику Центрального банка, постепенно понижать ставки кредитования ЦБ.

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Первым, кто упомянул мембранную китайскую модель, был глава Минэкономразвития Максим Решетников, особенно подчеркнувший, что никакой речи о двух разных курсах и быть не может.