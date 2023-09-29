Теперь российские образцы вооружения получат полностью отечественную камеру для технического зрения

Как похорошела высокотехнологичная отечественная отрасль и лично Ростех без Чубайса: в РФ создали фотомодули на основе кристаллов кремния на матричной подложке. Новое изобретение позволяет увидеть выбранные объекты в любое время суток, генерируя на экране черно-белую картинку, так и способное создавать цветное изображение. Отдельно стоит сказать, что матричная система создана только из российских деталей и элементов. Именно такие компоненты устанавливаются в головки наведения для высокоточного вооружения.





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Источник фото: Ростех







По словам человека "в теме", фотопластина состоит из кристалла с интегрированной матрицей фоточувствительных частиц, 10-разрядного АЦП, генератора сигнала и информационного интерфейса. Как следует из ознакомительного проспекта Ростеха, один такой "гаджет" способен вывести картинку с разрешением в 1280х1024 пикселя, что является форматом высокой четкости.

Есть и иные положительные качества у нового достижения российской оборонной промышленности: скромное энергопотребление в 60 мВ и широкий диапазон наблюдения в 400-900 нм. Всё это в совокупности позволяет рассчитывать на превосходный результат в визуализации картинки.

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И уже к концу этого года будет воспроизведена портативная камера для технического зрения.