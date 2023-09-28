Танк проделал проход в заминированной полосе, взорвавшись, будучи специально нагруженный взрывчаткой

Крайне необычный способ применения непосредственно на передовой продемонстрировали российские бойцы, используя старую советскую бронемашину Т-62. Тг-канал "Военкоры Русской Весны" выложили в Сеть видеокадры танка-камикадзе, используемого как средство прорыва плотных минных полей ВСУ рядом с Марьинкой. Начиненная взрывчаткой гусеничная машина лихо добралась до заминированного участка и целенаправленно устроила большой бададум, сильнейшей взрывной волной, заставляя сдетонировать тщательно закопанные и замаскированные мины украинской армии.





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Источник фото: topwar.ru





Так командование ВС РФ поставило боевую задачу батальону "Тигр" организовать "коридор безопасности" в четырехрядном минном поле ВСУ для оперативного продвижения группы бронированной техники.

Вся операция была осуществлена в два этапа, где на первом "подпункте" первым начал движение российский ОБТ, оснащенный противоминным тралом, создающий коридор свободный от мин для последовавшего за ним Т-62. Как только достаточной глубины дорога была расчищена, в дело вступил второй экипаж.





Т-62 с "обвесом" из динамической брони. Источник фото: aif.ru







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И вот тут механик-водитель заминированной бронемашины совершил маленький подвиг, не забоявшись управлять в непосредственной близости от минного поля оппонента заполненной чуть ли не до башенных люков взрывчаткой техникой. Но опытный военнослужащий выпрыгнул практически в тот самый момент из набравшего ход танка, когда первый практически наехал на край минной полосы. Но все закончилось вполне благополучно, а Т-62 взорвался настолько мощно, что выполнил боевую задачу на все 100%.