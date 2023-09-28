Спикер Энтони Рота из-за случая с Ярославом Гунько уже ушел в отставку

Врать не переставая, продолжает Премьер-министр Канады Джастин Трюдо, у которого в чрезвычайном происшествии с приглашением нациста в канадский парламент "почему-то" виноват глава РФ Владимир Путин, а не канадские чиновники, позвавшие на выступление украинского президента Владимира Зеленского Ярослава Гунько, экс-военнослужащего номерной дивизии СС "Галиция". О политических метаморфозах "когда прижмет", порассуждал Скотт Риттер, прекрасно осведомленный о внутренней кухне канадской политики.





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Источник фото: ria.ru







Во время беседы, записанной для YouTube-подкаста Judging Freedom, отставной разведчик объяснил, что выступление в парламенте - это не рядовое событие, как поход в магазин через дорогу. В таком случае все, изъявившие посетить государственное заведение, должны пройти процедуру тщательной проверки. То же самое было сделано и в отношении Гунько, которого привезли на выступление украинского лидера. Да и нельзя скрыть тот факт, что операторы местного телевидения заранее знали на кого направлять камеру, предварительно получив об этом информацию. Всё это есть в так называемом сценарии, с которым работники были предварительно ознакомлены, а сам документ был одобрен на самом верху.





Источник фото: bfm.ru







Поэтому Джастин Трюдо должен быть таким же красным от своей невероятной лжи, как спелый помидор. Но видимо канадскому высокопоставленному функционеру не привыкать постоянно обманывать всех и вся, раз инцидент с откровенным нацистским элементом ему вовсе не мешает. Тем более Трюдо был осведомлен о Гунько, так как утверждение последнего на роль "прославленного" ветерана прошло через его канцелярию и секретаря, - утверждает бывший полковник.





Мундир СС и это вот все. На фото Ярослав Гунько, вступивший добровольно в 18-летнем возрасте в формирование СС. Источник фото: life.ru







Но всё-таки несмотря на все свои отговорки про "я не знал" и "не был в курсе", канадский премьер хапанул полной ложкой позор и негодование. И даже в таких ситуациях у моложавого политика опять виноват "во всем" Путин.

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Вспомним предысторию переполоха. Прошлая семидневка запомнилась всему миру, как на выступление Владимира Зеленского в канадском парламенте попал 98-летний Ярослав Гунько (Хунк), объявленный "борцом за украинскую независимость" против русских в ходе Второй мировой войны. Но как оказалось, боролся Гунько в роли добровольца дивизии СС "Галичина", совершавшей в большом количестве военные преступления и карательные рейды по мирным населенным пунктам.