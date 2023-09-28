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Запад готов заменить Зеленского на более сговорчивую фигуру, способную согласиться на переговоры
Останется после этого Владимир Александрович руководителем комик-группы "95-й квартал" - не сообщается

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   Пока Владимир Зеленский грезит тысячей потенциальных танков и ракет, которые иностранные государства "обязаны" предоставить официальному Киеву, влиятельная западная закулиса вынашивает совсем другие планы. "Наставники-партрнеры" вместо многомиллиардных бесполезных инвестиций в украинскую армию и в восточноевропейскую республику, подумывают на полном серьезе убрать с политического небосклона действующего украинского президента и вынудить уйти его в отставку, пишет издание dikGAZETE.


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Источник фото: ria.ru


   И действительно, в своем текущем положении Владимир Александрович уже не способен дать флагманам Запада, то, что им нужно. А именно: прекращение военного противостояния с Россией, которое уже встало "в копеечку" влиятельным союзникам украинского лидера. Скрепя зубами с каждым новым месяцем они выделяют очередной миллиардный транш, но результаты на поле боя не меняются в пользу Киева, а вот те самые расходы растут существенно. Как говорят в Вашингтоне, "так дела не делаются".


Источник фото: mk.ru


   Поэтому там пришли к закономерному выводу: переговоры - единственный способ прекратить российско-украинский конфликт. Но чтобы на это был хотя бы гипотетический шанс, то Зеленский должен уйти, а вместо него получить гетманскую булаву совсем другой человек.

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   По словам главного дипломата России Сергея Лаврова, Москва всегда готова к конструктивным переговорам, но теперь прекращения огня даже не обсуждается, так как в свое время другая сторона серьёзно обманула РФ. Имея в виду прошлогодние мартовские и апрельские переговоры, закончившиеся безрезультатно по вине украинкой стороны, возомнившей себя "разгромщицей" России.

#владимир зеленский #мирный план по украине #украина и запад
Источник: rg.ru
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