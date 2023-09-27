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Madarator
Иран смог улучшить дрон-камикадзе Shahed-136, сделав его реактивным и более быстрым
Скорость и относительная тишина - вот два главных достоинства ударного БПЛА

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   В Иране местные военные ученые и инженеры не теряли времени зря, представив на днях обновленную версию дрона-камикадзе Shahed-136. Перспективный ударный дрон был презентован посредством небольшой длительности видео, приуроченного к выходу документального кино про различные классы БПЛА, сделанные в Иране.

   Если внимательно посмотреть скромный видеоанонс, то можно заметить, что у беспилотника "классический" ДВС отсутствует, а вместо него установлен миниатюрный турбореактивный двигатель.

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Новая ревизия Shahed-136. Источник фото: naked-science.ru


   Если копнуть ещё шире, то между представленным дроном и крылатой ракетой и нет большой разницы. Сравнивая же с предшественником - "базовым" беспилотником Shahed-136, то по мнению эксперта Центра анализа стратегий и технологий Юрия Лямина, последняя модернизация вероятно всего имеет меньшую максимальную дальность полета в отличие от предшественника, но несоизмеримо более высокую скорость.

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    Краткая предыстория: Shahed-136 относится к иранским беспилотным ударным дронам с двухтактным двигателем сгорания, выполненным по авиационной схеме без хвостового оперения. По предположениям, один такой БПЛА может преодолеть от 1000 до 2000 км. А небольшая скорость с лихвой компенсируется полетами на малых высотах и точным инерциальным наведением.

#дроны-камикадзе #shahed-136 #иранские дроны #дроны с турбореактивным двигателем
Источник: rg.ru
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