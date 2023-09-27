По заверению иностранного сервиса, активы россиян не пострадают

Криптовалютная биржа Binance объявила об своем уходе из Российской федерации. Компания продаст части своего бизнеса в России отечественной фирме Сommex, проинформировали в РИА Новости, ссылаясь на свои собственные источники.

Между тем процесс ухода не будет похож на поспешное бегство: зарубежная биржа заверила, что всё пройдет планомерно и "буднично". Все необходимые интерфейсы и серверы будут отключать на протяжении 12 месяцев, сообщили менеджеры Binance в своем официальном сообщении. Как заверили в компании, действующие активы российских пользователей совершенно не пострадают, и будут находиться в безопасной и защищенной среде, успокаивают российскую "криптообщественность" в крупнейшей компании.

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Источник фото: binance.com







Сам онлайн-обменник криптовалют Binance относительный новичок, как основанный в 2017 году, но за это время стал одной из самых крупнейших блокчейн-систем, осуществляющих свою деятельность в сфере валютного обмена различных криптоденег.

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С чем связан вот такой вот неожиданный "отъезд" из РФ, в Binance решительно сообщать отказываются. Но в руководстве компании явно с сожалением смотрят на потерю такого жирного финансового пирога.