Многомиллиардные убытки из-за простоя заставили владельцев голливудских студий заключить мировое соглашение

Гильдия сценаристов Америки пришла к компромиссному решению с голливудскими студиями и уже сегодня официально объявит о прекращении 5-месячной забастовки, после чего авторы снова продолжат писать сценарии к фильмам и сериалам.

Вчера WGA объявила, что в рамках общего голосования было принято решение об отмене забастовки с 12 часов дневного времени. Предварительное соглашение с Альянсом продюсеров кино и телевидения было достигнуто. Как информирует издание The Hill, в этот союз входят официальные представители потокового вещания.

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Источник фото: lenta.ru







Новое трехлетнее соглашение, о котором было объявлено в минувшее воскресенье, было заключено после 5-непрерывных дней переговоров между членами WGA и голливудскими студийными организациями. По текущей сделке минимальная заработная плата сценаристов повышается на 5%. Еще 4% повышения творческие работники ждут в мае 2024-го и "финальные" 2,5% в мае 2025 года.





Забастовка актеров. Источник фото: rtvi.com







Помимо пунктов о зарплате, в договоре есть пункты о росте ставок взносов на медицину и будущую пенсию, и нормы в отношении ИИ, где он используется. Теперь искусственный интеллект не имеет права писать или переделывать рукописи, с если такой инструмент и создаст сценарий, то такой труд не будет считаться исходником. Такие поправки были проголосованы после боязни голливудских авторов использования ИИ в кинобизнесе.

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Предыстория противостояния: SAG-AFTRA является наибольшим профсоюзом голливудских работников широкого экрана, и именно его "вердикт" дал старт июльской забастовке, после невозможности заключить новое соглашение с киностудиями. Подобная "дуплекс-забастовка" является первой с 1960 года.