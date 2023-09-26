Его захвати позволит выявить высокопоставленную цепочку высших командиров террористической организации

Американский армейский спецназ в ходе десантно-воздушной операции на севере Сирии взял в плен одного из самых значимых боевиков "Исламского государства"* (организация запрещена в России). Террорист был захвачен во время внезапного вертолетного рейда.

Абу Халила аль-Фадьяни считают человеком, поддерживающим тесные связи со всей разветвленной сетевой структурой ДАИШ региона, было озвучено в ходе брифинга Центрального командования США. Пленение одиозного командира потенциально увеличивает шансы на захват в ходе контртеррористических мероприятий США остальных участников этого незаконного формирования, подытожил представитель американского командования старший офицер Трой Гарлок.

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Американские Дельта Форс. Источник фото: mysteriousplaces2.blogspot.ru





На сегодняшний день в Сирии находится до 1000 военнослужащих США, выбранных для специализированных миссий по противодействию разгромленным ранее Россией осколкам "Исламского государства", которое до 2019 года контролировало существенную часть сирийского государства, рассказало ИА Associated Press.

Новость о поимке одиозного члена сетки ИГИЛ поступила после того, как курдские группы ввели неожиданный режим комендантского часа в некоторых частях провинции Дейр-эз-Зор.





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* Организация признана террористической и запрещена в России

