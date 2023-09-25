Правда эти два миллиарда Вашингтон не "подарит", а выдаст кредит

Польская армия пройдет через модернизацию. На подобную деятельность нашлись средства не в казне официальной Варшавы, а в бюджете США. Правда получит Польша "пакет улучшайзинга" своих вооруженных сил не за бесплатно, а в рамках кредитной линии. О предстоящем укреплении обороноспособности соседки Украины проинформировали в пресс-службе госдепартамента США.





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Первая партия Abrams для польской армии, решившей заменить немецкие Leopard. Источник фото: polskieradio.pl







Вспомоществование от США будет осуществляться в рамках "наградной системы" для Польши за верность Белому дому и в частности пользы для так называемого восточного фланга НАТО.

Между тем в госдепартаменте отмечают, что Польша не только достойный младший партнер армии США, но и существенный "донор" для украинской армии, ревностный сторонник щедрых взносов в общую армейскую группировку североатлантического альянса и доброжелательный последователь идей размещения американского воинского контингента на территории своей страны. Не забыли в госдепе похвалить ярое желание официальной Варшавы участвовать во всех операциях НАТО.





Источник фото: google.com





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Все это в совокупности позволит правительству Матеуша Моравецкого надеяться на скорейшее получение этих 2 млрд. долларов для войскового "апгрейда".