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Madarator
Варшаве нужнее - вместо ВСУ США выделят два миллиарда долларов на модернизацию польской армии
Правда эти два миллиарда Вашингтон не "подарит", а выдаст кредит

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   Польская армия пройдет через модернизацию. На подобную деятельность нашлись средства не в казне официальной Варшавы, а в бюджете США. Правда получит Польша "пакет улучшайзинга" своих вооруженных сил не за бесплатно, а в рамках кредитной линии. О предстоящем укреплении обороноспособности соседки Украины проинформировали в пресс-службе госдепартамента США.


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Первая партия Abrams для польской армии, решившей заменить немецкие Leopard. Источник фото: polskieradio.pl


    Вспомоществование от США будет осуществляться в рамках "наградной системы" для Польши за верность Белому дому и в частности пользы для так называемого восточного фланга НАТО.

   Между тем в госдепартаменте отмечают, что Польша не только достойный младший партнер армии США, но и существенный "донор" для украинской армии, ревностный сторонник щедрых взносов в общую армейскую группировку североатлантического альянса и доброжелательный последователь идей размещения американского воинского контингента на территории своей страны. Не забыли в госдепе похвалить ярое желание официальной Варшавы участвовать во всех операциях НАТО.


Источник фото: google.com


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   Все это в совокупности позволит правительству Матеуша Моравецкого надеяться на скорейшее получение этих 2 млрд. долларов для войскового "апгрейда".

#польша #госдеп #госдеп сша #польская армия #сша и польша
Источник: rg.ru
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Чем они хоть рассчитаться могли бы?Вином,металлом или землёй?Хм,Штаты 32 трлн.$ должны,немцы 10 трлн.$ вот чем они рассчитываться планируют?Глупо и ужасно всё.Спасибо.
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