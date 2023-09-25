Данный реактивный снаряд имеет прозвище "охотник на Patriot"

В мировой сети Интернет опубликовано видео подготовки к боевому заданию МиГ-31К, вооруженного тем самым гиперзвуковым "Кинжалом". Истребитель с аэробаллистическим воздушным снарядом ожидает обслуживания в ангаре. На кадрах четко видно огромных размеров одиночную ракету, закрепленную на точках подвеса под фюзеляжем самолета. Рядом с военным бортом не спеша и качественно выполняет свою работу дружная команда технических специалистов.

Сверхзвуковой перехватчик с буквенным индексом "К" имеет некоторое отличие от своих собратьев по боевому ремеслу: у героя этой новости есть предустановленный усиленный балочный держатель, способный выдерживать нагрузку вооружения с "расширенными" массой и размерами.

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Источник фото: ТГ-канал MilitaryRussia.Ru







Как только ракета закреплена, её тут же "подключают" к корпусу самолета для подпитки. В "мозги" гиперзвукового снаряда осуществляется ввод азимута по световоду, как у "двоюродных братьев и сестер" из наземных подразделений российской армии, информирует специализированный портал Military Russia.









МиГ-31К во время полета с "Кинжалом". Источник фото: kp.ru





Большинство информации о 9-А-7660 является совершенно секретной и недопустимой для попадания в открытые источники, но ряд особенностей можно отметить по этому видео. В частности, речь идет как о топливном элементе Х-47М2, который является твердотопливным, так и внешнем виде ракеты, где для придания лучшей обтекаемости во время "пассивного полета" используется аэродинамический колпак. Покрытие корпуса "Кинжала" изготовлено из материалов малой радиолокационной заметности. В качестве системы наведения используется инерциальный комплекс со спутниковой коррекцией. А благодаря всепогодной головке наведения, это гиперзвуковое оружие может использоваться днем и ночью, и в дождь, и в снег.





Источник фото: ТГ-канал MilitaryRussia.Ru







Нельзя забыть и не сделать акцент на возможности управлять полетом на всем протяжении маршрута. Коррекция курса осуществляется с помощью так называемых аэродинамических и газодинамических рулей.

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Страх перед "Кинжалом" на Западе не только из-за его выдающихся тактико-технических характеристик, но из-за возможности, помимо "конвенциональной" боевой части, использовать термоядерные боеголовки.